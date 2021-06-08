Падение экспорта зерна наблюдали и в прошлые дни. С 4 по 7 июня было отгружено лишь 24 тысяч тонн.

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В разрезе культур за прошлый период сезона экспортировано 16,03 миллионов тонн пшеницы (-4,1 миллиона тонн к прошлогоднему показателю), 4,1 миллиона тонн ячменя (-807 тысяч тонн) и 21,6 миллион тонн кукурузы (-7,5 миллиона тонн).

Также с начала июня Украина экспортировала 2,7 тысяч тонн ржи, что позволило увеличить суммарный объем отгрузок зерновой в 2020/21 маркетинговом году до 7 тысяч тонн (-1,2 тысяч тонн).

Найти качественное масло в Украине не так легко. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Массовая фальсификация масла: какие производители прошли проверку на качество".