В этом году украинские аграрии отправили на экспорт 14 миллионов тонн пшеницы. Это значительно меньше, чем в прошлом году.

В текущем маркетинговом году Украина экспортировала 14 миллионов тонн пшеницы. Этот показатель на 20% меньше прошлогоднего.

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По состоянию на 22 марта объем экспорта зарнових составил около 34 миллионов тонн. Это на 10,4 миллионов тонн (или на 23%) меньше по сравнению с показателем прошлого маркетингового года. Тогда Украина экспортировала 44,5 миллиона тонн продукции.

Объем экспорта ячменя составил 4 миллиона тонн (-4%), ржи – 1,7 тысяч тонн (-66%), кукурузы – более 15,4 миллионов тонн (-31%). Экспорт муки упал на 64% и составляет почти 96 тысяч тонн.

Украинская хозяйства продолжают сокращать поголовье коров. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Украине уменьшилось поголовье коров".