Сейчас больше всего перепелиных яиц производит Китай – 184 миллиардов штук в год. Это примерно 38% от общего мирового производства. Свою продукцию Китай экспортирует в Японию, Россию, Корею и страны Ближнего Востока.
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На втором месте в рейтинге находится Бразилия, а замыкает тройку лидеров США.
Что касается ЕС, то объемы Франции, Италии и Испании являются небольшими по сравнению со странами Азии. Следовательно, Украина с годовым объемом 400-600 миллионов перепелиных яиц является одним из крупнейших европейских производителей.
Отмечается, что на рынке ЕС большей популярностью пользуется мясо перепелов, чем яйца, в то время как в большинстве азиатских стран наоборот.