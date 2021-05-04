Сейчас больше всего перепелиных яиц производит Китай – 184 миллиардов штук в год. Это примерно 38% от общего мирового производства. Свою продукцию Китай экспортирует в Японию, Россию, Корею и страны Ближнего Востока.

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На втором месте в рейтинге находится Бразилия, а замыкает тройку лидеров США.

Что касается ЕС, то объемы Франции, Италии и Испании являются небольшими по сравнению со странами Азии. Следовательно, Украина с годовым объемом 400-600 миллионов перепелиных яиц является одним из крупнейших европейских производителей.

Отмечается, что на рынке ЕС большей популярностью пользуется мясо перепелов, чем яйца, в то время как в большинстве азиатских стран наоборот.

На продукты снова начала расти. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Продукты снова дорожают: в чем причина".