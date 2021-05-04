Наразі найбільше перепелиних яєць виробляє Китай – 184 мільярдів штук на рік. Це приблизно 38% від загального світового виробництва. Свою продукцію Китай експортує у Японію, Росію, Корею та країни Близького Сходу.

Цікаво Ціни на зернові встановили 8-річний рекорд

На другому місці у рейтингу перебуває Бразилія, а замикають трійку лідерів США.

Що стосується ЄС, то обсяги Франції, Італії та Іспанії є невеликими у порівнянні з країнами Азії. Відтак, Україна із річним обсягом 400-600 мільйонів перепелиних яєць є одним із найбільших європейських виробників.

Зазначається, що на ринку ЄС більшою популярністю користується м’ясо перепелів, ніж яйця, тим часом як у більшості азійських країн навпаки.

Ціна на продукти знову почала рости. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Продукти харчування знову дорожчають: у чому причина".