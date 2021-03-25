Украина увеличила импорт чеснока
Отсутствие промышленного производства чеснока стимулирует импорт. Повышенный спрос на продукт спровоцирован его лечебными свойствами.
Источник:УКАБ
В 2020 году импорт чеснока вырос на 34%. Показатель импорта продукта составил более 7 тысяч тонн.
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Если рассматривать данные за последние 5 лет, то Украина нарастила импорт чеснока в 2 раза. Главным поставщиком чеснока на украинский рынок является Китай, на долю которого приходится 73% импортных поставок. Сейчас именно Китай является монополистом на экспортном рынке чеснока и осуществляет около 70% мирового экспорта чеснока.
Отмечается, что дефицит чеснока в Украине спровоцирован тем, что 99% производства сосредоточено в домохозяйствах, а промышленное производство фактически отсутствует.
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