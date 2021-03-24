Негативна для України ситуація склалася на ринку борошна: суттєво скорочується виробництво і експорт цього продукту, в той же час імпорт зростає.

Зниження виробництва і експорту борошна зумовлене підвищенням внутрішніх цін на пшеницю другого класу, частка якої в собівартості продукту становить 70-80%, пояснює директор асоціації "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

Цифри Україна встановила антирекорд з виробництва борошна

Експерт зазначає, що раніше Україна, наприклад, із Білорусі імпортувала передусім житнє борошно, а тепер додалося ще й пшеничне та зерно пшениці. Крім того, зростає імпорт борошна з Туреччини та Італії. Це серйозно б’є по вітчизняній борошномельній галузі, і згодом удар відчують на собі хлібопечення, кондитерське і макаронне виробництво.

Експортний потенціал вітчизняних борошномелів – 400 тисяч тонн. Такий обсяг реалізовували за кордон у 2014-2016 роках, коли за експорт продуктів переробки відшкодовували ПДВ, а за торгівлю зерном – ні. За прогнозами експертів, у нинішньому сезоні буде експортовано лише 120-130 тисяч тонн борошна, а загальне виробництво становитиме менше 1,9 мільйона тонн.

Падіння експорту борошна колосальне. Щороку закриваються десятки млинів. Це наслідок повної відсутності державної політики щодо виробників харчових продуктів. У результаті виробництво скорочується в усіх напрямках, не тільки борошномельному. Такі тенденції характерні також для м’ясної і молочної галузі, – резюмує глава асоціації "Борошномели України".

В ТОЙ ЖЕ ЧАС…

Близький Схід та Африка: Україна вийде на нові ринки експорту борошна