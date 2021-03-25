Після відкриття ринку землі 1 липня 2021 року різниця цін на землю в регіонах буде досить істотною. У Держгеокадастрі України вважають, що вона залежатиме від конкуренції за ділянку і можливості зміни її призначення.

Ділянки поля уздовж основних трас, які теоретично можна перевести з сільгосппризначення в іншу категорію, і де можна побудувати ті ж АЗС, готель чи логістичний центр, вже зараз продаються по 10 тисяч за гектар і вище, – кажуть експерти Держгеокадастр.

Зверніть увагу! Як продати земельний пай після 1 липня 2021 року

Зазначається, що прогнозна вартість землі сільгосппризначення для вирощування культур поки чітко не окреслена. Але приблизну вартість у Держгеокадастрі вже підрахували.

Фахівці прогнозують, що найдорожча і найдешевша земля буде в таких регіонах:

10 областей України

(ціна – тисячі доларів за гектар)

Найдорожчі

Черкаська – 1,87-2,5

Чернівецька –1,85-2,47

Харківська –1,85-2,46

Кіровоградська –1,77-2,36

Донецька –1,73-2,3

Найдешевші

Житомирська –1,1-1,59

Львівська –1,2-1,6

Волинська –1,22-1,62

Рівненська –1,22-1,63

Чернігівська –1,34-1,76

Вартість землі і оренда

Після відкриття ринку вартість землі визначатиметься не її характеристиками, а тим, хто саме орендує. Так вважає колишній народний депутат, член комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Олексій Мушак.

Детальніше про це читайте в новині Агро24 "Відкриття ринку землі: що впливатиме на її ціну і коли будуть кредити".