Вартість землі в Україні після відкриття ринку суттєво зміниться
Після відкриття ринку землі 1 липня 2021 року різниця цін на землю в регіонах буде досить істотною. У Держгеокадастрі України вважають, що вона залежатиме від конкуренції за ділянку і можливості зміни її призначення.
Джерело:LegalHub
Ділянки поля уздовж основних трас, які теоретично можна перевести з сільгосппризначення в іншу категорію, і де можна побудувати ті ж АЗС, готель чи логістичний центр, вже зараз продаються по 10 тисяч за гектар і вище, – кажуть експерти Держгеокадастр.
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Зазначається, що прогнозна вартість землі сільгосппризначення для вирощування культур поки чітко не окреслена. Але приблизну вартість у Держгеокадастрі вже підрахували.
Фахівці прогнозують, що найдорожча і найдешевша земля буде в таких регіонах:
10 областей України
(ціна – тисячі доларів за гектар)
Найдорожчі
- Черкаська – 1,87-2,5
- Чернівецька –1,85-2,47
- Харківська –1,85-2,46
- Кіровоградська –1,77-2,36
- Донецька –1,73-2,3
Найдешевші
- Житомирська –1,1-1,59
- Львівська –1,2-1,6
- Волинська –1,22-1,62
- Рівненська –1,22-1,63
- Чернігівська –1,34-1,76
Вартість землі і оренда
Після відкриття ринку вартість землі визначатиметься не її характеристиками, а тим, хто саме орендує. Так вважає колишній народний депутат, член комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Олексій Мушак.
Детальніше про це читайте в новині Агро24 "Відкриття ринку землі: що впливатиме на її ціну і коли будуть кредити".
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