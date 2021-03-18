В прошлом году украинцы стали потреблять больше фруктов. Лидерами предпочтений покупателей стали цитрусовые и бананы.

В 2020 году Украина импортировала экзотических фруктов на 795 миллионов долларов. Это превысило показатель 2019 года, который составлял 673 миллиона долларов, на целых 18%.

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Самыми популярными среди украинцев стали цитрусовые и бананы. Основным поставщиком фруктов в Украину остается Турция, из которой в прошлом году импортировано более 269 тысяч тонн продукции (28,8% от общего импорта).

Также значительные закупки фруктов украинские компании осуществили в Эквадоре (12,9%), Греции (6,2%), Коста-Рике (5,8%), Испании (5,4%) и Египте (5,0%).

Прошлый год стал благоприятным для украинских овцеводов. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украинские овцеводы установили экспортный рекорд".