Минулого року українці стали споживати більше фруктів. Лідерами вподобань покупців стали цитрусові та банани.

У 2020 році Україна імпортувала екзотичних фруктів на 795 мільйонів доларів. Це перевищило показник 2019 року, який складав 673 мільйони доларів, на цілих 18%.

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Найбільш популярними серед українців стали цитрусові та банани. Основним постачальником фруктів до України залишається Туреччина, з якої минулого року імпортовано понад 269 тисяч тонн продукції (28,8% від загального імпорту).

Також значні закупівлі фруктів українські компанії здійснили в Еквадорі (12,9 %), Греції (6,2 %), Коста-Ріці (5,8 %), Іспанії (5,4 %) та Єгипті (5,0 %).

Минулий рік став сприятливим для українських вівчарів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Українські вівчарі встановили експортний рекорд".