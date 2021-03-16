Українським вівчарям вдалося збільшити постачання продукції за кордон вдвічі.

За словами голови ГО "Асоціація вівчарів України" Василя Стефурака, у 2020 році підтримка держави юридичним особам на закупівлю племінних тварин (в розмірі 50 % від їх вартості) була виплачена вчасно та повністю.

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Уряд усе виконав. Нас послухали, зрозуміли, нам дали компенсацію – ми рухаємося далі. Не просто просимо у держави гроші – даємо хороші показники. Минулого року ми, фермери-вівчарі, скористалися цим інструментом, і наростили поголів’я, – сказав він.

За племінні вівцематки, баранів, ярок можна було отримати до 11 тисяч гривень за голову. Загалом за останній рік вівчарі збільшили експорт на 100% у кількості голів, а у грошовому вимірі – на 270 %.

Найкраще спрацювала Хмельницька область: два роки тому у Шепетівському районі було лише 80 голів овець, а станом на 1 січня 2021 року у тому ж районі вже налічується 17 тисяч голів.

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