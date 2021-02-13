Украина вдвое нарастила экспорт сахара
Украинские аграрии увеличили экспорт сахара, заработав с начала года около миллиона долларов.
Источник:Agronews
С начала 2020/21 маркетингового года Украина экспортировала более 70 тысяч тонн сахара, что почти вдвое больше предыдущего показателя.
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Правда, в январе экспорт составил лишь 1,8 тысяч тонн, что в 10 раз меньше показателя прошлого января. В января 2019 года экспортеры сахара заработали 919 тысяч долларов.
Крупнейшими покупателями украинского сахара в январе 2021 стали Израиль (56,21%), Германия (39,65%) и Молдова (1,85%).
Импорт сахара за январь 2021 года составил 876 тонн.
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