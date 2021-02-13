Украинские аграрии увеличили экспорт сахара, заработав с начала года около миллиона долларов.

С начала 2020/21 маркетингового года Украина экспортировала более 70 тысяч тонн сахара, что почти вдвое больше предыдущего показателя.

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Правда, в январе экспорт составил лишь 1,8 тысяч тонн, что в 10 раз меньше показателя прошлого января. В января 2019 года экспортеры сахара заработали 919 тысяч долларов.

Крупнейшими покупателями украинского сахара в январе 2021 стали Израиль (56,21%), Германия (39,65%) и Молдова (1,85%).

Импорт сахара за январь 2021 года составил 876 тонн.

Украина значительно нарастила импорт. Какие продукты стали наиболее востребованными на рынке и у кого мы их покупали – читайте в материале Агро 24 "Украина существенно нарастила аграрный импорт: что и где покупали".