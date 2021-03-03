Красная рыба постепенно переходит из разряда деликатесов в список продуктов частого потребления.

В 2020 году Украина импортировала 42 тысячи тонн красной рыбы. Общая сумма закупки составила 160 миллионов долларов.

К теме Рыба в Азовском море под угрозой исчезновения

Прошлогодний показатель превысил данные 2019 года на 31%. За последние 5 лет Украина увеличила объем импорта красной рыбы в 2 раза.

Импортируют преимущественно лосось и форель: в 2020 году доля лосося составила 69% в общей структуре импорта, а форели – 30%. Объемы импорта других видов красной рыбы незначительны и составляют около 1%. Львиная доля красной рыбы поступает в охлажденном виде, так как глубокая заморозка негативно влияет на ее качество. В 2020 году доля такой продукции составила 59%, – рассказала аналитик УКАБ Светлана Литвин.

В Украине импортированая красная рыба либо поступает на полки магазинов, либо на перерабатывающие заводы, где из нее изготавливают готовую продукцию.

Украине удалось установить еще один экспортный рекорд. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Экспорт украинских семян достиг рекордного показателя".