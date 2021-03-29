Перед Пасхальными праздниками цены на продукты традиционно возрастут. Особенно это касается продуктов с "пасхальной корзины".

Как рассказал член "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, яйца, молочные продукты и мясо перед праздниками подорожают, но по сравнению со скачком цен на продукты питания за последние месяцы, этот рост будет менее заметным.

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60% стоимости яйца – это комбикорм. На мировом рынке очень выросла цена на кукурузу, а комбикорм – это и есть кукуруза. Плюс рентабельность производителя, плюс оптово-сбытовая надбавка. Это объективные причины. Конечно, на пасхальные праздники будет еще небольшие рост, но стремительных прыжков уже не будет. Ведь цена сейчас практически достигла предела покупательной способности населения, –убежден эксперт.

Примерно такая же ситуация на мировом рынке масла, цена на которое выросла почти на 50%. Хотя Украина и является крупным производителем масел, если цена выросла на мировом рынке, то у нас она тоже не может снижаться, ведь никто не будет продавать на внутреннем рынке дешевле, чем на внешнем.

Украинский селекционерам удалось создать очень урожайный сорт сои. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Украине вывели новый сорт сои с высокой урожайностью".