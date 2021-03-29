Из-за пандемии COVID-19 украинцы начали сокращать свои расходы. Под сокращение также попали и продукты питания.

Коронавирусная болезнь принесла с собой карантин и дальнейшую экономический кризис. По результатам мартовского опроса R&B Group, жители нашей страны действительно сокращают многие статьи расходов.

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Примерно одинаковая экономия коснулась отпускных реалий украинцев и расходов на гардероб. 51% соотечественников начали бюджетно планировать свой отдых, а ровно половина – сократили расходы на обувь и одежду.

Экономят украинцы и на продуктах – здесь начали тратить меньше на 44%. 26% украинцев стали реже делать крупные покупки, а еще 23% несколько раз подумают, прежде чем покупать любые предметы роскоши.

Меньше экономия коснулась сферы образования. Количество украинцев, которым удалось сократить эту статью расходов, составляет всего 7%. Экономический кризис, вызванный пандемией, не коснулся только 5% участников социологического опроса.

Бизоны в Канаде научились понимать украинский язык. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Канадский фермер научил бизонов украинскому языку".