Світові ціни на бобові культури знову активно зростають. Однією з причин стало зменшення посівних площ під культурами.

Станом на початок поточного року ціни на горох на українському ринку дійшли до 10 тисяч гривень/тонна. Це на 59% перевищує минулорічний показник.

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Сочевиця подорожчала за рік майже вдвічі – до 17–19 тисяч гривень/тонна, а інколи ціни доходять до 20-21 тисяч гривень/тонна.

Нут впродовж року подорожчав на 87% і зараз коштує 16-18 тисяч гривень/тонна. Ціни на квасолю за рік зросли на 43% і перевищили 20 тисяч гривень/тонна.

Головна причина такого росту цін – зменшення посівних площ під бобовими культурами у попередні роки.

Найближчим часом варто очікувати подорожчання м'ясної продукції. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "М'ясо в Україні подорожчає, – прогноз і пояснення виробників".