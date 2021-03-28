Ціни на бобові знову стрімко пішли вгору
Світові ціни на бобові культури знову активно зростають. Однією з причин стало зменшення посівних площ під культурами.
Джерело:Пропозиція
Станом на початок поточного року ціни на горох на українському ринку дійшли до 10 тисяч гривень/тонна. Це на 59% перевищує минулорічний показник.
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Сочевиця подорожчала за рік майже вдвічі – до 17–19 тисяч гривень/тонна, а інколи ціни доходять до 20-21 тисяч гривень/тонна.
Нут впродовж року подорожчав на 87% і зараз коштує 16-18 тисяч гривень/тонна. Ціни на квасолю за рік зросли на 43% і перевищили 20 тисяч гривень/тонна.
Головна причина такого росту цін – зменшення посівних площ під бобовими культурами у попередні роки.
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