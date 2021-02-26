Украинцы стали потреблять меньше картофеля, оставаясь одним из крупнейших производителей
Украинцы остаются второй нацией в мире по потреблению картофеля, но снизили объемы использования продукта.
Источник:AgroTimes
Украина – вторая в мире страна по потреблению картофеля на душу населения. Возглавляет рейтинг Беларусь.
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Впрочем, за последние 5 лет в Украине этот показатель уменьшился с 137.5 до 135.7 килограмма на душу населения в год. В Беларуси этот показатель составляет 182 килограмма в год. Также незначительный спад потребления картофеля показали Бельгия, Китай и Молдова.
Крупнейшим производителем картофеля является Китай, изготовляя 25% всего объема продукции. На втором месте расположилась Индия с показателем в 14%. Третье место принадлежит России (6%), четвертая – Украина (5%).
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