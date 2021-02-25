Украинский картофель может составить конкуренцию на экспортном рынке, но для этого продукции нужно соответствовать стандартам ЕС.

В мае 2019 Держпродпотслужба получила письмо от представительства Украины в Европейском Союзе, в котором были указаны рекомендации Еврокомиссией для снятия ограничений для украинского картофеля.

Интересно Подсолнечник продолжает бить ценовые рекорды

Среди них было требование гармонизировать европейское фитосанитарное законодательство в области картофелеводства, а также овладеть механизмом установления участков, свободных от карантинных организмов.

Украина получила список из 28 карантинных организмов, которые должны отсутствовать на полях хозяйств, что будут выращивать продукцию для ЕС. За последние 3 года Украина подтвердила фитосанитарную безупречность на 4643 гектарах промышленных насаждений картофеля.

Кроме того, производителям удалось уменьшить количество карантинных организмов, типичных для Украины. Когда отсутствие карантинных организмов будет подтверждено технической документацией, свой визит нанесут эксперты из ЕС, которые должны подтвердить все результаты.

Некоторые овощи можно вырастить даже из отрезанных корней. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Они снова растут: 6 овощей, которые можно отрастить из отрезанных корней".