В этом году лето отметится очень высокой температурой. Степи будет атаковать засуха, а яровые культуры будут преждевременно созревать.

По прогнозам экологов, 2021-й год будет еще жарче, чем предыдущий. Это приведет к проблеме с урожайностью, пересыханию рек, а вопрос с питьевой водой будет обостряться не только в нашей стране, но и во всем мире.

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Ожидается, что 2021-й год будет значительно теплее предыдущего, который побил рекорды по количеству дней в году с температурой выше 30℃. Потепление стремительно происходит в северных регионах Украины. При этом степь атакует засуха, – говорят эксперты.

Такие изменения климата могут спровоцировать преждевременное созревание яровых культур и одновременно снизить их урожайность. А вот условия вегетации для озимой пшеницы станут более благоприятными. Также озимый рапс лучше будет расти в северных регионах и хуже в степи. На Север переместятся и зоны выращивания сои и подсолнечника.

Выращивание кукурузы может стать проблематичным. Также прогнозируется распространение различных болезней растений, вредителей и активизация сорняков.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время можно рассчитывать на удешевление свинины. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украинская свинина вскоре подешевеет".