Роман Лещенко утверждает, что украинцам стоит ожидать очень большого урожая зерновых.

Интересно Bosch + BASF: начинает работу совместное предприятие по smart-земледелию

Мы видим рекордный урожай, который превысит 75 миллионов тонн, а вместе с масляными может составить около 100 миллионов тонн, – сказал он.

Вместе с тем он отказался давать подробный погноз, ссылаясь на то, что следующие две недели будут критическими для объемов урожая.

Впрочем, ранее подобный прогноз озвучивала представитель государственного Гидрометцентра Татьяна Адаменко, назвав показатель 75,8 миллиона тонн в противовес 65 миллионам тонн в 2020 году. По ее словам, урожай может включать 37,1 миллиона тонн кукурузы, 28,5 миллиона тонн пшеницы и 8,3 миллиона тонн ячменя.

USDA тоже заявляет, что ожидает производство украинской пшеницы в 2021 году на уровне 29,5 миллионов тонн и кукурузы в объемах около 37,3 миллионов тонн.

Украинские селекционеры вывели новый сорт чеснока. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Украине вывели новый плодородный сорт чеснока: какие его особенности".