Роман Лещенко стверджує, що українцям варто очікувати дуже великого урожаю зернових.

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Ми бачимо рекордний урожай, який перевищить 75 мільйонів тонн, а разом з олійними може скласти близько 100 мільйонів тонн, – сказав він.

Разом з тим він відмовився давати докладні погнози, посилаючись на те, що наступні два тижні будуть критичними для обсягів врожаю.

Втім, раніше подібний прогноз озвучувала представник державного Гідрометцентру Тетяна Адаменко, назвавши показник 75,8 мільйона тонн на противагу 65 мільйонам тонн у 2020 році. За її словами, урожай може включати 37,1 мільйона тонн кукурудзи, 28,5 мільйона тонн пшениці і 8,3 мільйона тонн ячменю.

USDA теж заявляє, що очікує виробництво української пшениці в 2021 році на рівні 29,5 мільйонів тонн та кукурудзи в обсягах близько 37,3 мільйонів тонн.

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