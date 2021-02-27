У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону пальмової олії. На думку експертів, це дозволить запобігти багатьом хворобам.

В Україні зареєстрували законопроєкт про заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів, молока та молочних продуктів, зокрема продуктів дитячого харчування.

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ВООЗ звернулася до урядів країн з проханням до 2023 року заборонити використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів. На думку фахівців, це матиме великий вплив на глобальну боротьбу з ожирінням, серцевими хворобами, раком, діабетом та розладом імунної системи.

Кожного року Україна імпортує понад 200 тисяч тонн гідрогенізованої “пальми”, яка довго не псується і критично шкодить нашому здоров’ю. Вона спричиняє онкологію (зокрема і дитячу) і серцево-судинні хвороби. Жирова плівка, яка утворюється після споживання “пальми”, всіляко перешкоджає всмоктуванню вітамінів та мікроелементів. Потрапляючи до організму, оброблена тропічна олія впливає на печінку і може спричинити атеросклероз.

Україні вдалося заробити на експорті близько 50 мільярдів доларів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна заробляє на експорті 50 мільярдів доларів на рік: чим та з ким торгуємо".