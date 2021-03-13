В Украине подешевеет свинина
Наступление поста и рост импорта будут способствовать снижению цены на свинину.
Источник:Асоціація "М’ясної галузі"
Уже на этой неделе закупочная цена свинины снизится до 40-42 гривен/килограмм живого веса.
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Удешевления свинины обусловлено уменьшением налогового кредита, большим ростом импорта и наступлением пасхального поста, когда украинцы традиционно уменьшают потребление мяса.
Также сообщается, что Китай собирается восстановить свиноводство, поэтому европейские производители могут уменьшить свою долю на рынке Азии и нацелиться на другие рынки, в том числе и на Украину.
Сейчас в Украине импортированая свинина дешевле внутренней, что может нанести ущерб отрасли, но импорт продолжает расти.
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