Наступление поста и рост импорта будут способствовать снижению цены на свинину.

Уже на этой неделе закупочная цена свинины снизится до 40-42 гривен/килограмм живого веса.

Интересно В немецком масле в Украине нашли канцероген​

Удешевления свинины обусловлено уменьшением налогового кредита, большим ростом импорта и наступлением пасхального поста, когда украинцы традиционно уменьшают потребление мяса.

Также сообщается, что Китай собирается восстановить свиноводство, поэтому европейские производители могут уменьшить свою долю на рынке Азии и нацелиться на другие рынки, в том числе и на Украину.

Сейчас в Украине импортированая свинина дешевле внутренней, что может нанести ущерб отрасли, но импорт продолжает расти.

Украина резко сократила свою долю на глобальном рынке яиц. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина резко обрушила экспорт яиц".