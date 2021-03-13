Настання посту та ріст імпорту сприятимуть зниженню ціни на свинину.

Вже цього тижня закупівельна ціна свинини знизиться до 40-42 гривні/кілограм живої ваги.

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Подешевшання свинини зумовлене зменшенням податкового кредиту, великим ростом імпорту та настанням Великоднього посту, коли українці традиційно зменшують споживання м'яса.

Також повідомляється, що Китай збирається відновити свинарство, тому європейські виробники можуть зменшити свою долю на ринку Азії та націлитися на інші ринки, зокрема і на Україну.

Наразі в Україні імпортована свинина дешевша за внутрішню, що може нанести збитків галузі, але імпорт продукції продовжує зростати.

Україна різко скоротила свою частку на глобальному ринку яєць. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна різко обвалила експорт яєць".