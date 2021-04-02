Всемирно известная компания-производитель беспилотников DJI начинает строительство завода по сборке своей продукции в Украине вблизи Ужгорода.

Для строительства завода привлечено британское архитектурное бюро Foster + Partners, которое разработало известное здание штаб-квартиры DJI в китайском Шэньчжэне. Подготовительные строительные работы на объекте, общая площадь которого составит около 200 тысяч кв. метров, начались еще в ноябре 2020 года. Объект расположен недалеко от Ужгорода, на территории села Тарновцы, в нескольких километрах от государственной границы Украины. Строительство завода будет стоить, по предварительным расчетам, около 75 миллионов долларов, сообщает DJI на своей странице в Фейсбук.

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Почему завод DJI построят именно в Украине?

Комментарий основателя и руководителя SZ DJI Technology Co Ltd Ван Тао:

Выбор Украины обусловлен выгодным географическим расположением, невысоким уровнем заработной платы, по сравнению с Шэньчжэнь, и экономическими реформами украинского правительства, который взял курс на диджитализацию страны и режим максимального благоприятствования инвестициям. Мы планируем продавать дроны как в Украине, где есть стабильный спрос на беспилотные летательные аппараты для сельского хозяйства, так и в странах Восточной, а затем и Западной Европы.

Глава DJI также акцентировал внимание на том, что договоренности правительств Украины и Китая позволят избежать двойного налогообложения, что позволит повысить эффективность производства.

Какие дроны будут выпускать в Украине?



DJI Agras T20 такеи дроны будут выпускать в Украине

На заводе под Ужгородом, в первую очередь, будет собирать аграрные дроны (производство компонентов, как и раньше, останется в Китае). В частности, модель DJI Agras T20, имеющую хороше соотношение цены и качества. Она оснащен 8 форсунками, баками на 20 литров и насосами большого объема, которые распыляют удобрения со скоростью до 6 литров в минуту.

По планам, завод запустят в 2022 году, а уже во второй половине 2023-го он выйдет на производственную мощность по сборке 40 тысяч беспилотников в месяц. Строительство завода обеспечит дополнительные 1200 рабочих мест для жителей Закарпатья.

СПРАВКА

Компания DJI со штаб-квартирой в Шэньчжэне (своеобразная Кремниевая долина Китая) работает с 2006 года. Ее офисы находятся в 17-ти странах (в частности, в США, Германии, Нидерландах, Японии, Южной Корее) и насчитывают более 14 тысяч сотрудников. DJI работает в области энергетики, кинопроизводства, сельского хозяйства и охраны природы.

Дроны в агросекторе

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА, дроны) в последние годы стремительно влетели в нашу жизнь. Их применяют во многих отраслях, в частности, в сельском хозяйстве они устроили настоящую технореволюцию.

Подробнее об этом читайте в материале Агро 24 "Дроны – многомиллиардное будущее сельского хозяйства".