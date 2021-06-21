Весенние заморозки в центре Украины и дожди перед уборкой урожая на юге страны создали самый большой дефицит черешни за 10 лет.

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Только в Черкасской области урожайность черешни уменьшилась вдвое. Как рассказал председатель Ассоциации развития интенсивного садоводства Черкащины Александр Маценко, ягода в этом году будет дефицитной.

Черешня – это продукт роскоши. В целом по Черкасской области и по Украине черешни будет мало: Юг, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области – черешни практически нет. За десять лет такого дефицита не было. Даже в прошлом году при девяти градусах мороза была черешня. В этом году меньше черешни, но цена на нее будет выше – примерно 100-120 гривен, – отметил он.

Ранее производители черешни сообщали о потерях урожая на уровне 80%. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Невероятные потери: урожай черешни в Украине будет небольшим".