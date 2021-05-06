Потребителям стоит ожидать роста как оптовых, так и розничных цен. Больше всех должна подорожать водка – ей прогнозируют рост на 6,2%.

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Виски, ром и джин будут стоить больше на 5,9%, а коньяк подорожает на 5,5%.

Сильно подорожать могут сидры, вермуты и вина с добавлением растительных или ароматических экстрактов. Цена этих товаров может возрасти от 8,2% до 34,2%.

Также сообщается, что единственной группой алкогольных товаров, цена которых останется на прежней отметке, являются натуральные вина и шампанское.

Стремительно подорожать на украинском рынке могут и бананы. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Бананы могут резко подорожать: причина".