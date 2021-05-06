Споживачам варто чекати росту як оптових, так і роздрібних цін. Найбільше має подорожчати горілка – їй прогнозують ріст на 6,2%.

Цікаво Різке падіння: які продукти подешевшали після Великодня

Віскі, ром та джин коштуватимуть більше на 5,9%, а коньяк подорожчає на 5,5%.

Сильно подорожчати можуть сидри, вермути та вина з додаванням рослинних чи ароматичних екстрактів. Ціна цих товарів може зрости від 8,2% до 34,2%.

Також повідомляється, що єдиною групою алкогольних товарів, ціна яких залишиться на поточній позначці, є натуральні вина та шампанське.

Стрімко подорожчати на українському ринку можуть і банани. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Банани можуть різко подорожчати: причина".