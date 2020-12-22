В Виннице при поддержке французского города Дижон создадут агрохаб, который будет производить инновационные решения для аграрного бизнеса.

Новый Инновационный центр будет работать на базе Винницкого Национального аграрного университета, сообщает портал vezha.

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Проект реализуется при поддержке компании BETEN Ingenierie, университета Agrosup (Дижон) и Посольства Франции в Украине.

Главная цель проекта – объединить науку, образование и бизнес для взаимовыгодного результата для заинтересованных сторон с обоих государств. Новый агрохаб станет платформой для разработки инновационных экологических решений, которые будут полезны для аграрного бизнеса.

Кроме того, направление университетского сотрудничества не единственное. В целом предусматривается четыре компонента сотрудничества с французскими коллегами. Два из них касаются водных ресурсов.

Также планируется создание агрокластера с участием промышленных компаний и агропроизводителей Виннице и Винницкой области совместно в сотрудничестве с компанией VITAGORA по стратегическому планированию и компанией AGRONOV по приему предприятий и передачи физической модели/структуры приема предприятий.