Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за сжигание травы на полях и в лесах.

Верховная Рада поддержала законопроект №3526 об усилении защиты лесов и предотвращении пожаров на землях лесного и водного фонда и торфяниках. Решение поддержали 311 депутатов.

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Согласно документу, уничтожение, повреждение, выжигание полей, защитных лесных насаждений, торфяников и повреждения растительности на землях водного фонда будет караться штрафом от 3060 до 6120 гривен. За те же действия в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда придется заплатить от 6120 до 12240 гривен. Должностным лицам в случае совершения таких действий придется заплатить от 15 300 до 21 420 гривен.

Уничтожение, повреждение, выжигание подроста в лесах может повлечь за собой штраф от 170 до 510 гривен, для должностных лиц – от 510 гривен до 1190 гривен. Повреждение леса сточными водами, химическими веществами, нефтью и нефтепродуктами, промышленными и коммунально-бытовыми выбросами, отходами может обойтись от 1700 до 3400 гривен, для должностных лиц – от 4250 до 5950 гривен.

За засорение леса отходами придется заплатить от 1700 до 2550 гривен, для должностных лиц – от 4250 до 5950 гривен.

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