В Украине вывели новый сорт сои с высокой урожайностью
Украинские селекционеры создали новый сорт сои. Он дает урожай до 5 тонн тонн с гектара.
Источник:Голос України
Украинские селекционеры Института орошаемого земледелия НААН готовят достойную альтернативу генномодифицированной сои. Только на Херсонщине эту культуру выращивают на 50% отведенных под эту культуру полей.
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Группа из семи исследователей Института орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук Украины, который расположен под Херсоном, вполне традиционными методами вывела новый высокопродуктивный сорт сои – "Идеал".
Его получили привычным путем гибридизации растений двух других сортов – "Диана" и "Фаэтон ". На создание "Идеала" в научных ушло 10 лет. Впрочем, эта работа того стоила, ведь урожайность нового сорта составляет до 5 тонн/гектар.
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