Украинские селекционеры создали новый сорт сои. Он дает урожай до 5 тонн тонн с гектара.

Украинские селекционеры Института орошаемого земледелия НААН готовят достойную альтернативу генномодифицированной сои. Только на Херсонщине эту культуру выращивают на 50% отведенных под эту культуру полей.

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Группа из семи исследователей Института орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук Украины, который расположен под Херсоном, вполне традиционными методами вывела новый высокопродуктивный сорт сои – "Идеал".

Его получили привычным путем гибридизации растений двух других сортов – "Диана" и "Фаэтон ". На создание "Идеала" в научных ушло 10 лет. Впрочем, эта работа того стоила, ведь урожайность нового сорта составляет до 5 тонн/гектар.

В этом году еще одним врагом урожая может стать жаркое лето. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Украине будет аномально жаркое лето: как это повлияет на урожай".