Державний реєстр сортів картоплі продовжує поповнюватися новими видами.

Джерело: НААН

У період 2016-2020 років до державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні було внесено 20 сортів селекції інституту НААН України, а до реєстру сортів рослин на 2021 рік потрапило 85 вітчизняних сортів картоплі із 196-ти.

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До державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва у 2020 внесли 24 насінницьких господарств, якими вироблено 43 тисячі тонн насіннєвої картоплі високих категорій.

Офіційно сертифікованої насіннєвої картоплі вистачає лише на 14,3 тисяч гектарів, або 21,7 % загальних промислових площ, що складають 66 тисяч гектарів. Обсяг несертифікованої насіннєвої картоплі становить 155 тисяч тонн.

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