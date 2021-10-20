В Украине ожидают дефицита удобрений: причина

Украинским аграриям, которые не запаслись удобрениями, придется несладко. На рынке кризис, и их цена значительно возрастет.

Цены на карбамид уже пошли вверх. Сейчас удобрение стоит 27800 гривен за тонну.

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На рынке наблюдается кризис, ведь производители приостановили свою деятельность. Важную роль в ситуации играет и существенный скачок газа.

Цена аммиачной селитры буквально за 10 дней выросла на 2500 гривен до показателя в 22 800 гривен за тонну.

Из-за дефицита товара у аграриев возникли трудности не только с ценой товара, но и с его поиском.

Украинские аграрии получат помощь от государства. Больше об этом читайте в материале Агро 24