В Украине ожидают дефицита удобрений: причина
20 октября 2021 , 20:05Читати новину українською
Источник:SuperAgronom
Украинским аграриям, которые не запаслись удобрениями, придется несладко. На рынке кризис, и их цена значительно возрастет.
Цены на карбамид уже пошли вверх. Сейчас удобрение стоит 27800 гривен за тонну.
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На рынке наблюдается кризис, ведь производители приостановили свою деятельность. Важную роль в ситуации играет и существенный скачок газа.
Цена аммиачной селитры буквально за 10 дней выросла на 2500 гривен до показателя в 22 800 гривен за тонну.
Из-за дефицита товара у аграриев возникли трудности не только с ценой товара, но и с его поиском.
Украинские аграрии получат помощь от государства. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Миллиарды гривен: сколько помощи аграриям заложено в новом бюджете и кто ее получит".