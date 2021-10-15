В Украине обнаружили вредоносную выпечку, что может вызвать рак: какая сеть сбывала продукцию

Специалисты обнаружили опасное вещество в выпечке в одном из супермаркетов. Органы требуют немедленно вывести товар из обращения.

В Украине обнаружили опасную замороженную выпечку, которая может нанести здоровью потребителей большой вред. Продукцию обнаружили в Киевской и Запорожской областях.

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Речь идет о товарах компании SC La Lorrain SRL, Campia-Turzii, которые экспортировались из Румынии. Продавали продукцию в сети супермаркетов "АТБ".

Соответствующие органы требуют изъять продукцию в течение двух рабочих дней и предоставить письменное объяснение.

Сообщается, что в дрожжах для этой продукции использовали ксантовую камедь, которая превышает допустимый уровень для этилена оксида. Этот биоцид широко используют за пределами ЕС для стерилизации пищевых продуктов. При длительном употреблении может вызвать рак.

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