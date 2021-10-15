В Україні виявили небезпечну заморожену випічку, яка може нанести здоров'ю споживачів великої шкоди. Продукцію виявили у Київській та Запорізькій областях.

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Йдеться про товари компанії SC La Lorrain SRL, Campia-Turzii, які експортувалися з Румунії. Продавали продукцію у мережі супермаркетів "АТБ".

Відповідні органи вимагають вилучити продукцію впродовж двох робочих днів та надати письмове пояснення.

Повідомляється, що у дріжджах для цієї продукції використовували ксантову камедь, яка перевищує допустимий рівень для етилену оксиду. Цей біоцид широко використовують поза межами ЄС для стерилізації харчових продуктів. При тривалому вживанні може викликати рак.

Картопля на півдні України серйозно постраждала. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Проблеми з якістю: що сталося з картоплею на півдні України".