Согласно последним данным, закупочная цена мяса крупного рогатого скота составила 42,6 тысяч гривен/тонна (без НДС). По сравнению с прошлогодним показателем это больше на целых 10%.

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В последнее время цены говядины растет на 1% в неделю. В зависимости от региона цена "молодняка" КРС высшей упитанности колеблется от 36,75 до 49,88 тысяч гривен/тонна.

Средняя цена производителей говядины I категории достигала 102,71 гривен/килограмм (с НДС). Это на 16% больше по сравнению с прошлым годом. В зависимости от региона показатель может колебаться от 98,25 до 115,77 гривен за килограмм.

Дикие кабаны несут большую угрозу экологии. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Дикие свиньи вредны как автомобили: невероятное открытие".