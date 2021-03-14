Дефицит муки в Украине временный, но цены на хлебобулочные изделия вырастут.

Украинский муки хватит, чтобы покрыть внутренние потребности, но к середине весны хлебобулочные изделия вырастут в цене на 5-10%.

Интересно Посевная кампания-2021: когда стартует в Украине

Как известно, показатель производства муки в январе этого года составил 85 тысяч тонн, и это стало самым низким показателем за 22 года. Ранее средний показатель ранее составлял 114 тысяч тонн. Специалисты успокаивают, что дефицита муки не будет и при необходимости производство можно нарастить.

Цена на пшеницу расти уже не будет, но удержать цены на хлебобулочные изделия не удастся, поэтому они немного подорожают.

Благодаря росту импорта свинины мясо в Украине подешевеет. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Украине подешевеет свинина".