Украинские покупатели могут рассчитывать на снижение цен на мясо. Закупочные цены в Украине продолжают снижаться.

Закупочные цены на свинину в период с 29 марта по 4 апреля составят 38-39 гривен/килограмм живого веса.

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Цуна на живых свиней на следующей неделе, вероятно, уменьшится на 1 гривну/килограмм. На этой неделе переработчики заявили, что поставлены в неконкурентные условия с теневым рынком. Уклонение от уплаты налогов стало еще выгоднее из-за уменьшения налогового кредита на свиней на 6%.

Как заявляют производители, это ставит их в невыгодные условия не только с импортным товаром, но и внутренним недобросовестным бизнесом.

Прогнозные цены на живца свиней в Украине могут различаться по региональному признаку, что связано с неоднородным размещением производственных и перерабатывающих мощностей мясной отрасли.

Климат может угрожать сельскому хозяйству Украины. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Сельское хозяйство под большой угрозой: эксперт о климатическом кризисе в Украине".