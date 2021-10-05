Дані Державної служби статистики України свідчать, що витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний період збільшилися на 32,8%, тваринного походження – на 41,1%.

Витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, за перші 8 місяців поточного року збільшилися на 37,8%.

У серпні цього року витрати на виробництво агропродукції виросли на 1,9% щодо показника попереднього місяця (липень), в тому числі рослинницької продукції – на 2,4%, тваринницької – на 0,2%. Вартість витрат на матеріально-технічні ресурси за серпень зросла на 4,3%.