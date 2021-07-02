Украинские фермеры уничтожают черешню: печальное видео
Источник:Facebook Анатолия Тиховода
Запорожские садоводы начали утилизацию своих урожаев черешни. Ягоды не покупают ни потребители на рынке, ни переработчики.
На Запорожье сложилась неприятная ситуация. В этом году хорошо уродилась черешня, фермеры получили высокий урожай – но вынуждены уничтожать ягоды прямо в садах, так как их никто не покупает. Об этом рассказал председатель Запорожской областной организации Аграрного союза Украины Анатолий Тиховод.
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Полезная ягода черешня никому не нужна... Никто даже не торгуется... Дело не в цене даже, просто никто не покупает, рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины очень низкая, переработка работает на концентратах, – жалуется аграрий.
Как следствие, садоводы вынуждены утилизировать ягоды в садах, срезая на землю.
"Что делать фермерам? Деревья надо освобождать от ягод, чтобы в следующем году рассчитывать на урожай, который тоже может оказаться никому не нужен", – резюмирует Тиховод.Уничтожение черешни: смотрите видео
А что в других регионах Украины?
Ситуация с черешней на Запорожье отличатся от всеукраинской. В большинстве областей ягода наоборот дала слабый урожай из-за плохих погодных условий весной и в начале лета. Поэтому на нее есть спрос, и цена достаточно высока.
Об этом читайте в материале Агро24 "Дефицит черешни: почему уменьшилась урожайность и какими будут цены".