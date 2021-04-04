Черника, или садовая голубика – это ягода с наибольшей стоимостью. Украинские фермеры уделяют все больше внимания "черной икре среди ягод".

Голубика – очень полезная ягода, которая может подарить фермеру хорошую прибыль. Фермер Тургай Бейхан с Тывровского района выращивает ягоду уже на протяжении 5 лет и доволен результатом.

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По его словам, сейчас площадь этой культуры составляет 17 гектаров. Он хочет иметь по крайней мере 70 гектаров голубики, но она требует много воды. Кроме того, фермер арендует землю, а хотел бы воплощать такой амбициозный план уже на собственной.

Урожай ягоды пользуется отличным сбытом, нужно только наладить своевременную сбор и поставки ягод. Также важную роль в этом процессе играет хранилище.

Изменения климата принесли Европе урожайные убытки. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Европа продолжает терять урожай из-за погоды".