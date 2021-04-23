До начала нового сезона голубики еще очень много времени, а производители уже сообщают о существенных потерях урожая. Коммерческие хозяйства отчитываются о потере будущего урожая на уровне 30%.

Интересно Какой фрукт самый полезный для печени: вердикт врача

Отмечается, что во внимание принимают и потенциальные потери в результате весенних заморозков, вероятность которых еще существует.

В общем ягоды перезимовали хорошо, растения были в удовлетворительном состоянии. Проблемы стали возникать уже весной. Наибольшие потери понесли поздние сорта высокорослой голубики: "Чандлер", "Спартан", "Блюкроп", "Аврора", "Либерти". Наиболее устойчиво себя проявил "Дюк".

Украина может прекратить экспорт подсолнечника. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина хочет запретить экспорт дефицитного продукта".