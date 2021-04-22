Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України (МРЕТ) оприлюднило проєкт постанови про введення нульової квоти на експорт насіння соняшника.

У документі заплановано встановити експортні квоти на експорт насіння соняшника з 15 травня по 30 вересня 2021 року у розмірі 0 тонн. Тобто фактично мова йде про пряму заборону на експорт.

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У пояснювальній записці до проєкту вказано, що введення тимчасового режиму ліцензування та квотування експорту насіння соняшника на рівні "0 тонн" дозволить стабілізувати ціни на даний продукт в Україні, який наразі став дефіцитним через дуже низькі запаси.

Які запаси насіння соняшнику?

За попередніми даними Держстату, валовий збір насіння соняшника прогнозується на рівні 13,1 мільйона тонн, що на 13,9% менше, ніж роком раніше. При цьому на початок нового маркетингового періоду (вересень-2020) наявність сировини на переробних олійних підприємствах становила лише 36,9% від торішніх обсягів.

Чому виник дефіцит?

Зараз попит на насіння соняшнику переробними підприємствами олійної галузі залишається високим. За рахунок високої конкуренції як на внутрішньому, так і на світовому ринках, ціни на насіння соняшнику з початку маркетингового періоду зросли більш ніж 2,1 рази.

Через високу ціну на насіння соняшнику на зовнішньому ринку обсяги експорту за період вересень-березень-2020/2021 збільшилися проти відповідного періоду-2019/2021 у 6,8 разів і склали 183 тисяч тонн.

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