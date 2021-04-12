За последний год яйца в Украине существенно подорожали. Цена на продукт выросла более чем на 100%. Дополнительно подъема следует ожидать и на пасхальные праздники.

Основное подорожание яиц пришлось на первый квартал 2021 года. Тогда продукция подскочила в цене аж на 80% своей стоимости.

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В марте 2021 разница по сравнению с декабрем 2020 года составляла уже 14,5% процентов.

Известно также, что уже традиционно в ожидании Пасхи украинцы покупают много яиц, чтобы сделать пасхальные яйца, испечь пасху и другие изделия из дрожжевого теста. Большой спрос также спровоцирует повышение цен.

Морозы в Украине негативно повлияли на первый урожай. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Погода повлияет на овощные цены: какого скачка ждать".