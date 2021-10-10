В 2020 году основным покупателем украинского органической продукции остались Нидерланды. Эта страна удерживает первенство, несмотря на то, что значительно уменьшила объемы закупок – со 141 миллиона долларов до 97-ми, отмечает директор сертификационного органа "Органик Стандарт" Сергей Галашевский.

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На второе место среди импортеров украинской органики вышли США – 67 миллионов долларов. Соединенные Штаты покупали в Украине, в первую очередь, сою – 56,7 тысяч тонн, подсолнечное масло – 9,8 тысяч тонн и мед – 500 тонн. Значительно увеличила импорт органической продукции из Украины еще одна заокеанская страна – Канада – с 7,5 миллионов долларов до 13,1.

В то же время заметно уменьшились объемы органического экспорта в некоторые европейские ​​страны, в частности, более чем в два раза – в Литву (с 47 миллионов долларов до 21,5) и Великобританию (с 37 миллионов долларов до 17). Почти прекратился импорт украинских органических продуктов в Швейцарию и составил лишь 5 миллионов долларов.

География экспорта

В какие еще страны Украина продает свою органическую продукцию? Подробнее читайте в материале Агро24 "Украина экспортирует органические продукты в свыше 40 стран: что продаем".