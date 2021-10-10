У 2020 році основним покупцем української органічної продукції залишилися Нідерланди. Ця країна утримує першість, незважаючи на те, що значно зменшила обсяги закупок – зі 141 мільйона доларів до 97-ми, відзначає директор сертифікаційного органу "Органік Стандарт" Сергій Галашевський.

Зверніть увагу! Експорт української органіки: продали менше – заробили більше

На друге місце серед імпортерів української органіки вийшли США – 67 мільйонів доларів. Сполучені Штати купували в Україні, в першу чергу, сою – 56,7 тисяч тонн, соняшникову олію – 9,8 тисяч тонн і мед – 500 тонн. Значно збільшила імпорт органічної продукції з України й ще одна заокеанська країна – Канада – з 7,5 мільйона доларів до 13,1.

В той же час помітно зменшилися обсяги органічного експорту в деякі європейські країни, зокрема, більш ніж у двічі – до Литви (з 47 мільйонів доларів до 21,5) та Великої Британії (з 37 мільйонів доларів до 17). Майже припинився імпорт українських органічних продуктів до Швейцарії і склав лише 5 мільйонів доларів.

Географія експорту

В які ще країни Україна продає свою органічну продукцію? Детальніше читайте в матеріалі Агро24 "Україна експортує органічні продукти до понад 40 країн: що продаємо".