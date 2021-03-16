Украинский пастухам удалось увеличить поставки продукции за рубеж вдвое.

По словам председателя ОО "Ассоциация овцеводов Украины" Василия Стефурака, в 2020 году поддержка государства юридическим лицам на закупку племенных животных (в размере 50% от их стоимости) была выплачена вовремя и полностью.

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Правительство все выполнило. Нас послушали, поняли, нам дали компенсацию – мы движемся дальше. Не просто просим у государства деньги – даем хорошие показатели. В прошлом году мы, фермеры-овцеводы, воспользовались этим инструментом, и нарастили поголовье, – сказал он.

По племенные овцематки, баранов, ярок можно было получить до 11 тысяч гривен за голову. Всего за последний год пастухи увеличили экспорт на 100% в количестве голов, а в денежном выражении – на 270%.

Лучше всех сработала Хмельницкая область: два года назад в Шепетовском районе было всего 80 голов овец, а по состоянию на 1 января 2021 в том же районе уже насчитывается 17 тысяч голов.

Украинский фермер создал уникальный напиток. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Сок из пшеницы: житомирский фермер производит уникальный напиток".