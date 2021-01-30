Без импорта иностранного картофеля Украине не удалось бы удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Источник: страница исполнительной директора Украинской ассоциации производителей картофеля Оксаны Руженковой в Фейсбук

В украинских супермаркетах появился картофель из Литвы. Белорусский и румынский картофель продают еще с конца ноября.

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В конце 2020 УАПК предупреждала, что без импорта картофеля в текущем маркетинговом году Украина вряд ли справится с удовлетворением потребностей внутреннего рынка.

Причина – сокращение за последние 6 лет доли промышленного картофелеводства с 30% до 1,9% в структуре общего производства, – написала Оксана Руженкова.

По ее мнению, активный импорт картофеля связан как с потерей и отдельных регионов страны, так и внешних рынков сбыта, в частности Таможенного Союза.

Как писал Агро 24, министерство аграрной политики определило приоритеты на 2021 год.