Украинские супермаркеты продают литовский картофель
Без импорта иностранного картофеля Украине не удалось бы удовлетворить потребности внутреннего рынка.
Источник: страница исполнительной директора Украинской ассоциации производителей картофеля Оксаны Руженковой в Фейсбук
В украинских супермаркетах появился картофель из Литвы. Белорусский и румынский картофель продают еще с конца ноября.
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В конце 2020 УАПК предупреждала, что без импорта картофеля в текущем маркетинговом году Украина вряд ли справится с удовлетворением потребностей внутреннего рынка.
Причина – сокращение за последние 6 лет доли промышленного картофелеводства с 30% до 1,9% в структуре общего производства, – написала Оксана Руженкова.
По ее мнению, активный импорт картофеля связан как с потерей и отдельных регионов страны, так и внешних рынков сбыта, в частности Таможенного Союза.
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