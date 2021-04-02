Уже вскоре, во второй половине апреля, закупочные цены на молоко будут снижаться. К такому выводу пришел аналитик молочного рынка Максим Фастеев.

Во второй половине апреля закупочные цены на молоко будут однозначно снижаться. Этому будет способствовать снижение цен на концентрированные корма и другие факторы.

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Положительная динамика (снижение) стоимости концентрированных кормов на внутреннем рынке Украины позволила операционной рентабельности производства молока за последние 5 недель вырасти на 10%. Хорошие новости для производителей, – отметил аналитик Максим Фастеев.

Также эксперт убежден, что маржинальность бизнеса из-за снижения закупочных цен страдать не должна.

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