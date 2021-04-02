1 квітня 2021 року почали діяти нові правили торгівлі між Україною і Великою Британією.

31 березня закінчився перехідний період, запроваджений у зв’язку з Brexit – виходом Великої Британії зі складу Євросоюзу. Тому з 1 квітня експортні вантажі з України до Великої Британії повинні супроводжуватись виключно формами ветеринарних сертифікатів, які опубліковані на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі "Сертифікати на експорт з України" – "Велика Британія".

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В той же час ввезення підконтрольних товарів із Великої Британії з 1 квітня можливе у разі, якщо вантажі супроводжуються:

погодженими двосторонніми формами ветеринарних сертифікатів, які опубліковані на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі "Сертифікати на імпорт в Україну" – "Велика Британія"

або

формами міжнародних сертифікатів, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.07.2020 №1329 "Про затвердження форм міжнародних сертифікатів".

Коментар щодо нових правил торгівлі

Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька:

З колегами з Великої Британії триває кропітка робота для забезпечення обох країн необхідними експортними та імпортними можливостями. На сьогодні маємо 19 сертифікатів на експорт продукції та 11 сертифікатів на імпорт. Робота триває...

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