Украинский винодельческая компания 46 Parallel Wine Group сделала первые поставки на африканский континент. Продукция получила положительные отзывы.

Украинская компания 46 Parallel Wine Group осуществила экспортную поставку своих вин на африканский континент. Очередная партия продукции прибыла в Нигерию.

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Амбиции компании – стать визитной карточкой Украины на винодельческой карте мира, поэтому она ориентирована именно на экспорт. Переговоры компании и африканской стороны начались в 2020 году. Первая партия продукции понравилась потребителям и получила положительные отзывы, поэтому было договорено о новых партиях.

В последние годы Нигерия стала удивительно перспективным рынком, где доля импортного алкоголя увеличилась в несколько раз. В основном нигерийцы предпочитают тихие столовые и игристые вина.

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