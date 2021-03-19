Украинское вино покоряет африканский рынок
Украинский винодельческая компания 46 Parallel Wine Group сделала первые поставки на африканский континент. Продукция получила положительные отзывы.
Источник:46 Parallel Wine Group
Украинская компания 46 Parallel Wine Group осуществила экспортную поставку своих вин на африканский континент. Очередная партия продукции прибыла в Нигерию.
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Амбиции компании – стать визитной карточкой Украины на винодельческой карте мира, поэтому она ориентирована именно на экспорт. Переговоры компании и африканской стороны начались в 2020 году. Первая партия продукции понравилась потребителям и получила положительные отзывы, поэтому было договорено о новых партиях.
В последние годы Нигерия стала удивительно перспективным рынком, где доля импортного алкоголя увеличилась в несколько раз. В основном нигерийцы предпочитают тихие столовые и игристые вина.
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